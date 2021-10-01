Олександр Красюк вважає, що Уайлдер 9 жовтня в поєдинку з Ф'юрі поверне собі пояс WBC суперважкої ваги.

До слова Джошуа, Ф’юрі чи Уайлдер: хто має стати наступним суперником Усика

"Бій Уайлдера і Ф'юрі? Звичайно, Усик хоче вийти на переможця і отримати четвертий пояс. У мене є відчуття, що Тайсон Ф'юрі не буде успішний в цьому бою. Уайлдер переможе. І ми всі будемо вірити, що Усик в майбутньому зробить об'єднавчий бій. Будемо працювати, щоб бій століття відбувся", – сказав Красюк.

Додамо, що Олександру Усику за контрактом ще належить провести реванш з Ентоні Джошуа.

Що відомо про протистояння Ф'юрі – Уайлдер