Александр Красюк считает, что Уайлдер 9 октября в поединке с Фьюри вернет себе пояс WBC супертяжелого веса.
К слову Джошуа, Фьюри или Уайлдер: кто должен стать следующим соперником Усика
"Бой Уайлдера и Фьюри? Конечно, Усик хочет выйти на победителя и получить четвертый пояс. У меня есть ощущение, что Тайсон Фьюри не будет успешен в этом бою. Уайлдер победит. И мы все будем верить, что Усик в будущем сделает объединительный бой. Будем работать, чтобы бой века состоялся", – сказал Красюк.
Что известно о противостоянии Фьюри – Уайлдер
- Третий поединок между Фьюри и Уайлдером должен состояться 9 октября. Бойцы должны были встретиться еще летом, однако поединок перенесли.
- Впервые боксеры встретились в 2018 году. Бой завершился ничьей, и Деонтей сохранил титул WBC.
- В феврале 2020 года состоялся реванш, и Фьюри победил техническим нокаутом. Британец нанес Уайлдеру первое поражение.
- Тайсон отказывался дать реванш Уайлдеру, однако суд заставил Фьюри провести бой с американцем.