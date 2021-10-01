Александр Красюк считает, что Уайлдер 9 октября в поединке с Фьюри вернет себе пояс WBC супертяжелого веса.

К слову Джошуа, Фьюри или Уайлдер: кто должен стать следующим соперником Усика

"Бой Уайлдера и Фьюри? Конечно, Усик хочет выйти на победителя и получить четвертый пояс. У меня есть ощущение, что Тайсон Фьюри не будет успешен в этом бою. Уайлдер победит. И мы все будем верить, что Усик в будущем сделает объединительный бой. Будем работать, чтобы бой века состоялся", – сказал Красюк.

Добавим, что Александру Усику по контракту еще предстоит провести реванш с Энтони Джошуа.

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