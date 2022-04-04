Промоутер Усик рассказал, когда стороны подпишут контракт реванша с Джошуа
Источник:Sky Sports
Александр Усик уехал за границу, чтобы начать тренировочный лагерь к реваншу против Энтони Джошуа. Но пока украинец не приступил к подготовке к бою.
Вскоре ударят по рукам
Александр Красюк внес ясность о предстоящем реванше Александра Усика из Энтони Джошуа. Промоутер украинского боксера подчеркнул, что в течение следующих двух недель все детали контракта поединка будут окончательно решены.
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Пока команды обсуждают, какая страна примет жаркий поединок. Также Красюк намекнул, когда любители бокса смогут увидеть второй поединок в истории противостояний между Усиком и Джошуа.
В течение двух недель мы ожидаем, что все будет согласовано, все детали финализированы. Обсуждаем место проведения боя. Конец июня – настроенные на эту дату поединка,
– ответил промоутер Усика.
Реванш Усик – Джошуа: что известно
- Еще раньше в СМИ распространялась информация, что боксеры могут снова встретиться в первый месяц лета 2022 года. Крайним сроком было начало июля.
- На реванш претендуют сразу несколько стран.
- Промоутер украинского боксера прокомментировал слухи о безумном гонораре от шейхов из Саудовской Аравии.
- Менеджер Усик подтвердил информацию о том, что Александр еще не приступил к подготовке из-за неясности судьбы следующего поединка.
- Напомним, что Усик покинул Украину, хотя до этого находился в рядах терробороны Киевской области. Александр аргументировал свое решение тем, что на боксерском ринге принесет больше пользы стране, чем вне его.