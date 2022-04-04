Промоутер Усик рассказал, когда стороны подпишут контракт реванша с Джошуа

Александр Усик уехал за границу, чтобы начать тренировочный лагерь к реваншу против Энтони Джошуа. Но пока украинец не приступил к подготовке к бою.

Вскоре ударят по рукам

Александр Красюк внес ясность о предстоящем реванше Александра Усика из Энтони Джошуа. Промоутер украинского боксера подчеркнул, что в течение следующих двух недель все детали контракта поединка будут окончательно решены.

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Пока команды обсуждают, какая страна примет жаркий поединок. Также Красюк намекнул, когда любители бокса смогут увидеть второй поединок в истории противостояний между Усиком и Джошуа.

В течение двух недель мы ожидаем, что все будет согласовано, все детали финализированы. Обсуждаем место проведения боя. Конец июня – настроенные на эту дату поединка,

– ответил промоутер Усика.

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