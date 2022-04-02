Белью: Боксером, которому есть что доказывать
Тони Белью дал совет Энтони Джошуа в преддверии второго боя против чемпиона мира по Украине. 39-летний британский боксер уверен, что у Джошуа есть все шансы взять реванш в Усике.
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Энтони нужно показать тот бокс, который он показывал в бою против другого украинца Владимира Кличко. Именно Джошуа отправил своего соперника на пенсию.
Если Джошуа хочет быть успешным в реванше с Усиком, он должен найти себя и быть тем боксером, которым он был в бою против Кличко. Боксером, которому есть что доказывать. Если Энтони подготовится, если он будет голоден, то шансы у него есть. Хотя такого давления он еще не чувствовал,
– сказал Белье.
Напомним, что в 2018 году Усик одержал победу над Белью, нокаутировав британца в восьмом раунде.
Реванш Усик – Джошуа: что известно
- Второй поединок между боксерами может пройти в первый месяц лета 2022 года.
- На реванш претендуют сразу несколько стран.
- Промоутер украинца Александр Красюк опроверг слухи о безумном гонораре от шейхов из Саудовской Аравии.
- Менеджер Усик вообще заявил, что Александр не начал тренировочную подготовку из-за того, что пока нет никакой ясности относительно поединка против Джошуа.
- Украинскому боксеру удалось покинуть страну, которая с 24 февраля страдает от агрессии России. Усик уверен, что принесет Украине больше пользы на ринге, чем вне его.