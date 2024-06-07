"Большой бой в Англии": промоутер назвал имена вероятных соперников Усика после реванша с Фьюри

Александр Усик в мае стал первым абсолютным чемпионом мира хевивейта в эпоху четырех поясов. В поединке за это звание он одолел до этого непобедимого британского боксера Тайсона Фьюри.

Впереди их ожидает реванш, который состоится 21 декабря. После этого Александр Усик раздумывает над тем, чтобы сменить весовую категорию и вернуться в крузервейт.

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Соперник Усика после боя с Фьюри

Промоутер Бен Шалом прокомментировал возможность реализации такого сценария. Он назвал Александра Усика лучшим боксером независимо от весовой категории и заявил, что будет рад, если украинец вернется в первый тяжелый вес.

"Усик доминировал в крузервейте перед переходом в супертяжи, где снова стал абсолютным чемпионом. То, чего он достиг в спорте, это невероятно. Он – талант нынешнего поколения, лучший боксер независимо от веса. И, если он захочет вернуться в крузервейт, то мы готовы организовать большой бой в Англии за титул WBO", – сказал Шалом.

Он назвал соперника, с которым украинский чемпион может провести первую битву после возвращения в крузервейт.

Есть претенденты Крис Биллем-Смит и Ричард Риакпоре, которые проведут бой между собой, а потом победитель готов испытать себя в ринге с Усиком, несмотря на все его заслуги,

– заявил промоутер.

Отметим, что бой Риакпоре – Биллем-Смит состоится 15 июня на стадионе Кристал Пэлес "Селгерст Парк" в Лондоне.

. Александр Усик – второй боксер в истории после Эвандера Холифилда, который был абсолютным чемпионом мира в крузервейте и хевивейте. Однако он может стать первым, кто вернется в первый тяжелый вес и повторит триумф.

Напомним, что после появления информации, что украинец может вернуться в крузервейт Александру Усику уже бросил вызов Джей Опетая, который был спарринг-партнером Тайсона Фьюри перед битвой за абсолют. Он является чемпионом мира в этой весовой категории по версии IBF.