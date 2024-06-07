Попереду на них очікує реванш, який відбудеться 21 грудня. Після цього Олександр Усик роздумує над тим, щоб змінити вагову категорію та повернутися у крузервейт.

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Суперник Усика після бою з Ф'юрі

Промоутер Бен Шалом прокоментував можливість реалізації такого сценарію. Він назвав Олександра Усика найкращим боксером незалежно від вагової категорії та заявив, що буде радий, якщо українець повернеться до першої важкої ваги.

"Усик домінував у крузервейті перед переходом у супертяжі, де знову став абсолютним чемпіоном. Те, чого він досягнув у спорті, це неймовірно. Він – талант нинішнього покоління, найкращий боксер незалежно від ваги. І, якщо він захоче повернутися до крузервейту, то ми готові організувати великий бій в Англії за титул WBO", – сказав Шалом.

Він назвав суперника, з яким український чемпіон може провести першу битву після повернення у крузервейт.

Є претенденти Кріс Біллем-Сміт і Річард Ріакпоре, які проведуть бій між собою, а потім переможець готовий випробувати себе в рингу з Усиком, попри всі його заслуги,

– заявив промоутер.

Зазначимо, що бій Ріакпоре – Біллем-Сміт відбудеться 15 червня на стадіоні Крістал Пелес "Селгерст Парк" у Лондоні.

Важливо. Олександр Усик – другий боксер в історії після Евандера Холіфілда, який був абсолютним чемпіоном світу у крузервейті та хевівейті. Проте він може стати першим, хто повернеться у першу важку вагу та повторить тріумф.

Нагадаємо, що після появи інформації, що українець може повернутися у крузервейт Олександру Усику вже кинув виклик Джей Опетая, який був спаринг-партнером Тайсона Ф'юрі перед битвою за абсолют. Він є чемпіоном світу в цій ваговій категорії за версією IBF.