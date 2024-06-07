Впереди их ожидает реванш, который состоится 21 декабря. После этого Александр Усик раздумывает над тем, чтобы сменить весовую категорию и вернуться в крузервейт.

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Соперник Усика после боя с Фьюри

Промоутер Бен Шалом прокомментировал возможность реализации такого сценария. Он назвал Александра Усика лучшим боксером независимо от весовой категории и заявил, что будет рад, если украинец вернется в первый тяжелый вес.

"Усик доминировал в крузервейте перед переходом в супертяжи, где снова стал абсолютным чемпионом. То, чего он достиг в спорте, это невероятно. Он – талант нынешнего поколения, лучший боксер независимо от веса. И, если он захочет вернуться в крузервейт, то мы готовы организовать большой бой в Англии за титул WBO", – сказал Шалом.

Он назвал соперника, с которым украинский чемпион может провести первую битву после возвращения в крузервейт.

Есть претенденты Крис Биллем-Смит и Ричард Риакпоре, которые проведут бой между собой, а потом победитель готов испытать себя в ринге с Усиком, несмотря на все его заслуги,

– заявил промоутер.

Отметим, что бой Риакпоре – Биллем-Смит состоится 15 июня на стадионе Кристал Пэлес "Селгерст Парк" в Лондоне.

Важно. Александр Усик – второй боксер в истории после Эвандера Холифилда, который был абсолютным чемпионом мира в крузервейте и хевивейте. Однако он может стать первым, кто вернется в первый тяжелый вес и повторит триумф.

Напомним, что после появления информации, что украинец может вернуться в крузервейт Александру Усику уже бросил вызов Джей Опетая, который был спарринг-партнером Тайсона Фьюри перед битвой за абсолют. Он является чемпионом мира в этой весовой категории по версии IBF.