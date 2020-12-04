Команда британского супертяжа Джо Джойса хочет, чтобы их подопечный провел бой с Александром Усиком. Менеджер боксера хочет в ближайшее время сесть за стол переговоров.

По словам менеджера боксера Сэма Джонса, они уже сообщили о своем желании промоутеру Фрэнку Уоррену. На следующей неделе они планируют начать работу над соглашением о бое. Об этом сообщил Джонс в интервью ютуб-канала IFL TV.

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Требование команды Джойса

"Мы хотим поединка с Усиком, тяните его сюда. Уверен, что болельщики будут в восторге. Думаем трезво. Чего хотят фанаты? Правильно, им нужен поединок Джошуа – Фьюри. Разве их интересуют титулы, которые будут стоять на кону Нет, им наплевать. Это просто самый большой бой в боксе из всех возможных. А победитель должен подраться с победителем боя Усик – Джойс", – сказал Джонс.

В ночь с 28 на 29 ноября Джойс нанес неожиданное поражение Дэниэлю Дюбуа. Для него эта победа стала 12-й. В 10 раунде судья сигнализировал об окончании поединка – технический нокаут. Джеб Джо позволил ему получить желанную победу. После очередного точного попадания Дюбуа упал на колено и уже не сумел подняться на ноги.

Во время интервью после боя победитель бросил вызов украинскому боксеру. Если этот бой все-таки состоится, то он станет для боксеров уже вторым совместным поединком. В далеком 2013 году Усик победил Джойса.

Кто такой Джо Джойс?

Британский боксер, выступающий в тяжелом весе. В 2016 году получил "серебро" Олимпийских игр, становился чемпионом Европейских игр в 2015 году. Участник "British Lionhearts" в полупрофессиональной лиге WSB.

Недавно еще один из боксеров Джозеф Паркет заявил, что хочет выйти на ринг с украинским. Впрочем, бой между Усиком и Паркером может произойти, если действующий обладатель пояса WBO Джошуа откажется от него.