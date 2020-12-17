Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, ответил на критику своего подопечного. Усик заявлял, что ринг во время боя с Дереком Чисорой не отвечал требованиям и обвинил в этом Красюка.

Александр Усик заявлял, что боксировал в маленьком ринге, поэтому визуально Дерек Чисора казался большим. Красюк говорит, что заявление Усика не следует принимать всерьез, пишет fightnews.info.

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Промоутер Усика говорит, что мысли о маленьком размер ринга идут от команды боксера.

Это просто личное мнение. Это даже мысль не Усика, а его команды. У некоторых из ее членов сложилось впечатление, что ринг был меньше. Оно возникло из-за картинка на телевидении или из-за их собственного опыта. Но я уверен, что ринг был размером 6,1 на 6,1 метра, как мы и договаривались. Здесь даже нечего обсуждать,

– сказал Красюк.

Он добавил, что Энтони Джошуа сражался с Курбатом Пулевым на том же ринге. Также, по словам Красюка, Усик не утверждал, что ринг был маленьким, а допустил предположение.

"Усик никогда не утверждал, что ринг был маленьким. Он сказал, что сложилось такое впечатление. Я не думаю, что это серьезная информация, которую следует рассматривать", –рассказал Красюк.

Ко вниманию. Усик победил Дерека Чисору 31 октября единогласным решением судей.

Что известно о критике Усика

На ютуб-канале Усика вышло интервью, в котором он рассказал, почему его отношения с промоутерской компанией братьев Кличко K2 Promotions "похолодали".

Усик выразил недовольство работой Красюка, который, по его словам, не позаботился о деталях боя с Чисорой. В частности, Усику не понравился размер ринга.

"Вот такие ситуации: с перчатками, с рингом, когда человек должен воевать за меня, а не просто понравиться всем, а в первую очередь той стороне. Вот поэтому у меня просто произошел этот шаг назад", – объяснил Усик.

Украинский боксер предполагает, что завершит сотрудничество с K2 Promotions.