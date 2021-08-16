"Это будет битва двух разных стилей"
Александр Усик и Энтони Джошуа выйдут на ринг 25 сентября на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм в Лондоне. Промоутер Александр Красюк рассказал о преимуществах украинского боксера.
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Промоутер заверил, что это противостояние будет боем двух разных стилей. У Энтони есть преимущество в размахе рук, а вот украинец может похвастаться хорошей скоростью на ринге. Красюк заявил, что преимущество получит тот, кто будет действовать умнее и будет более сконцентрированным.
Боксер может биться так, как ему позволяет его соперник. Если у Джошуа есть преимущество в размере и размахе рук, он наверняка постарается это использовать. Преимущество Усика – скорость, ему нужно сближаться с Джошуа. Так что все дело в стиле. Это будет бой двух разных стилей,
– сказал промоутер.
Усик – Джошуа: коротко о бое
- Боксеры долго не могли договориться о поединке. Официально стороны ударили по рукам 20 июля. Встреча состоится в Великобритании.
- Джошуа попытается защитить титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF.
- Для Усика это первый титульный бой в тяжелом весе. Интересно, что в случае поражения украинец не сможет вновь выйти на ринг против британца. В сделке предусмотрен реванш для Джошуа, а вот у Усика не будет второго шанса побить Джошуа.