Промоутер: угроза номер один – это Джошуа

Чтобы стать чемпионом мира в тяжелом весе, Усику нужно 25 сентября побеждать чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа. Или же в будущем одолеть чемпиона WBC. Сейчас этот титул у Тайсона Фьюри.

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Александр Красюк, промоутер Усика, считает, что сейчас наиболее опасным соперником для украинца именно Джошуа.

Сейчас самая большая угроза для Усика – это Джошуа, поскольку он будет сражаться с ним в следующем бою. Поэтому, вероятно, главная опасность – это Энтони, ведь на данный момент Усик не должен драться ни с Уайлдером, ни с Фьюри. Им нужно подраться друг с другом, кто-то одержит победу и тогда станет угрозой. На данный момент я считаю, что угроза номер один – это Джошуа,

– сказал Красюк.