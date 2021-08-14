Промоутер: угроза номер один – это Джошуа
Чтобы стать чемпионом мира в тяжелом весе, Усику нужно 25 сентября побеждать чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа. Или же в будущем одолеть чемпиона WBC. Сейчас этот титул у Тайсона Фьюри.
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Александр Красюк, промоутер Усика, считает, что сейчас наиболее опасным соперником для украинца именно Джошуа.
Сейчас самая большая угроза для Усика – это Джошуа, поскольку он будет сражаться с ним в следующем бою. Поэтому, вероятно, главная опасность – это Энтони, ведь на данный момент Усик не должен драться ни с Уайлдером, ни с Фьюри. Им нужно подраться друг с другом, кто-то одержит победу и тогда станет угрозой. На данный момент я считаю, что угроза номер один – это Джошуа,
– сказал Красюк.
- Олимпийские чемпионы 2012 года Усик и Джошуа официально 20 июля объявили о поединке. Встреча боксеров в ринге состоится 25 сентября на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм в Лондоне.
- Джошуа будет защищать титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF.
- Для Усика это первый титульный бой в тяжелом весе. В контракте на бой предусмотрен реванш для Джошуа. Если Усик проиграет бой, то не получит второго шанса побить Джошуа.