26 августа чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет бой против британского боксера Даниеля Дюбуа. Соперники уже успели провести традиционную дуэль взглядов и побывать на стадионе во Вроцлаве, где состоится поединок.

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Уоррен: Бой с Усиком – это возможность для Дюбуа

Промоутер "регулярного" чемпиона Фрэнк Уоррен поделился ожиданиями от поединка. По мнению боксерского менеджера, Дюбуа отличается от предыдущих соперников Усика рядом отличных качеств. Уоррен сравнил "Динамита" с британским боксером Дэнни Уильямс, нанесшим сокрушительное поражение легендарному Майку Тайсону в 2004 году.

"Хотя я и промоутер, но я огромный фанат бокса. Нет сомнений, что Александр Усик – один из лучших крузервейтов ХХІ века. Я смотрел его бой против Дерека Чисоры, и, по моему мнению, там не было ничего сверхъестественного. Я смотрел бои с Энтони Джошуа Победил сильнее, но Эй-Джей не был бойцом, которого мы знаем.

Для меня разница в том, что бой с Усиком – это возможность для Даниеля. Он молодой и перспективный сверхтяжеловес. Бой против Даниеля станет испытанием для Александра, ведь Дюбуа – это не регрессирующий парень, не гейткипер, как Дерек Чисора, а молодой, голодный боец.

Это будет большой экзамен для господина Усика. И я искренне верю, что мой подопечный победит так же, как верил в Дэнни Уильямса в бою против Майка Тайсона", – рассказал Уоррен.

Важно! Бой Александра Усика с Даниэлем Дюбуа состоится 26 августа на стадионе Вроцлава. Кстати, на этом же стадионе сборная Украины по футболу сыграет против Англии ключевой матч отбора Евро-2024.