26 серпня чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик проведе бій проти британського боксера Даніеля Дюбуа. Суперники вже встигли провести традиційну дуель поглядів та побувати на стадіоні у Вроцлаві, де відбудеться поєдинок.

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Воррен: Бій з Усиком – це можливість для Дюбуа

Промоутер "регулярного" чемпіона Френк Воррен поділився очікуваннями від поєдинку. На думку боксерського менеджера, Дюбуа відрізняється від попередніх суперників Усика низкою відмінних якостей. Воррен порівняв "Динаміта" з британським боксером Денні Вільямс, який завдав нищівної поразки легендарному Майку Тайсону у 2004 році.

"Хоч я і промоутер, але я величезний фанат боксу. Немає сумнівів, що Олександр Усик – один із найкращих крузервейтів ХХІ століття. Я дивився його бій проти Дерека Чісори, і, на мою думку, там не було нічого надприродного. Я дивився бої з Ентоні Джошуа. Переміг сильніший, але Ей-Джей не був тим бійцем, якого ми знаємо.

Для мене різниця в тому, що бій з Усиком – це можливість для Даніеля. Він молодий та перспективний надважковаговик. Бій проти Даніеля стане випробуванням для Олександра, адже Дюбуа – це не хлопець, який регресує, не гейткіпер, як Дерек Чісора, а молодий, голодний боєць.

Це буде великий іспит для пана Усика. І я щиро вірю, що мій підопічний переможе так само, як вірив у Денні Вільямса в бою проти Майка Тайсона", – розповів Воррен.

Важливо! Бій Олександра Усика з Даніелем Дюбуа відбудеться 26 серпня на стадіоні міста Вроцлав. До речі, на цьому ж стадіоні збірна України з футболу зіграє проти Англії ключовий матч відбору Євро-2024.