Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут бой 26 августа на вроцлавском стадионе "Тарчинская Арена" в Польше. Стороны прощупывают друг друга.

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Недооценка может сыграть злую шутку

Промоутер Александра Усика поделился своими впечатлениями от Даниэля Дюбуа. Александр Красюк убежден, что британец – очень сильный оппонент, у которого есть ряд преимуществ над украинцем. Также промоутер отметил, что Даниэль не страдает психологическим давлением накануне встречи с Усиком, поскольку Александр – именитый боксер.

Красюк объяснил свою позицию, отметив, если Дюбуа уступит украинцу, то проигрывает он чемпиону Олимпийских игр в Лондон, дважды избившему Джошуа и тому, от которого бегает Фьюри. Таким образом, промоутер доносит, что Дюбуа почти ничего не потеряет, а его поклонники никуда от него не уйдут, однако многое зависит от того, как он проведет поединок. Также Красюк убежден, что британец приедет на Усика за победой, поскольку команда Дюбуа убеждена в своих действиях и знаю, чего хотят.

Дюбуа реально конкурентен. Во-первых, он здоров лось, во-вторых, ему 25 лет, в-третьих, "плюха" у него мама не горюй. Если объективно, он уступает технически и опыт тоже. Антропометрия нет, он не уступает ни в коем случае, а также имеет преимущество в ударе. Он умеет держать и наносить удар Есть ли на него психическая нагрузка? Не знаю, вряд ли. Он сейчас регулярный чемпион WBA. Что он потеряет, если проиграет Усику? Да ничего,

– считает Красюк.

Напомним, что в Варшаве, 10 июля, состоялась первая совместная пресс-конференция Даниэля Дюбуа и Александра Усика, которая закончилась битвой взглядов. После нее британский боксер заверил своих фанатов и вообще почитателей бокса, что в др. увидел в глазах украинского боксера страх, чем отметил свою силу и неуверенность Усика.