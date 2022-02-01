Промоутер Фьюри обвинил Усика в срыве боя с британцем

Сопромоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) Фрэнк Уоррен отреагировал на то, что менеджер обладателя титулов WBA, IBF, WBO и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО) Эгис Климас заявил , что объединительный бой сорвался по вине британца.

Уоррен заявил, что им не удалось устроить бой с Александром Усиком именно из-за украинца.

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"Как я понял, Усик не был готов драться до конца мая. Мне сказали, что он будет готов драться лишь в конце мая. Что же делать Тайсону? Сидеть на пятой точке?

Фьюри должен был подраться в феврале. Кажется, мы объявили об этом в декабре, но WBC постановил провести промоутерские торги, поэтому мы сели и приняли решение о том, что будет происходить, пока продолжаются эти переговоры", – сказал проумоутер.

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