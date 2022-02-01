Промоутер Фьюри обвинил Усика в срыве боя с британцем
Источник:Fightnews
Сопромоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) Фрэнк Уоррен отреагировал на то, что менеджер обладателя титулов WBA, IBF, WBO и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО) Эгис Климас заявил , что объединительный бой сорвался по вине британца.
Уоррен заявил, что им не удалось устроить бой с Александром Усиком именно из-за украинца.
К слову Реванш Усика и Джошуа находится под угрозой срыва: в чем причина
"Как я понял, Усик не был готов драться до конца мая. Мне сказали, что он будет готов драться лишь в конце мая. Что же делать Тайсону? Сидеть на пятой точке?
Фьюри должен был подраться в феврале. Кажется, мы объявили об этом в декабре, но WBC постановил провести промоутерские торги, поэтому мы сели и приняли решение о том, что будет происходить, пока продолжаются эти переговоры", – сказал проумоутер.
Усик – Фьюри: что известно о бое
- Осенью 2021 года оба боксера провели титульные поединки. Сначала Усик неожиданно победил Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в тяжелом весе.
- Впоследствии в ринг вернулся и Тайсон Фьюри, который нокаутировал Деонтея Уайлдера. После этого в боксерских кругах начали обсуждать встречу Усика и Фьюри.
- Украинец и британец могут определить абсолютного чемпиона мира. Но проблема в том, что Усик обязан дать реванш Джошуа.
- У Тайсона также есть обязательный соперник – британец Диллиан Уайт. Однако Фьюри не хочет драться с Диллианом.