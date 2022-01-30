Промоутер Фьюри назвал неожиданную дату реванша Усик – Джошуа

После того, как было объявлено о бое Тайсон Фьюри – Диллиан Уайт, стало понятно, что Александр Усик и Энтони Джошуа таки проведут реванш. Ожидалось, что боксеры встретятся весной 2022-го, однако дату боя сместили.

Реванш переносят на лето

В ноябре 2021-го года Александр Красюк, промоутер Усика, рассказал о дедлайне организации реванша. По его словам, бой должны организовать до 25-го апреля 2022-го со смещением на пару недель в случае необходимости.

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Боб Арум, промоутер Тайсона Фьюри, заявил, что реванш Усик – Джошуа состоится в июне 2022-го.

Победитель боя проведет поединок за абсолют

Первой бой между Усиком и Джошуа состоялся 25-го сентября 2021 года . Украинец победил решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе.

Арум уверен, что Фьюри одолеет Уайта и убеждает, что победитель реванша Усик – Джошуа встретится с Тайсоном в Великобритании.

Потенциально боксеры могут определить абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Арум, который не скрывает, что болеет за Усика, считает, что Эдди Хирн, промоутер Джошуа, не сможет помешать организации боя Усик – Фьюри.

Если Усик снова побьет Джошуа, Хирну нечего будет сказать. Правильно? Только если Джошуа побьет Усика, то Хирн вернется к делу. Поэтому нет причин говорить с Хирном об этом поединке. Вместо этого я поговорю об этом с Эгисом Климасом, и все будет решено через пару часов,

– заявил Арум.