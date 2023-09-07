В конце августа Александр Усик одержал победу над Даниэлем Дюбуа. Украинец нокаутировал британца в девятом раунде и защитил чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.

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Правда, в четвертом раунде Александр побывал в нокдауне после неразрешенного удара Дюбуа ниже пояса. Команда британца оспаривает это решение, считает, что этот удар был легальным.

К давлению на Усика подключился и Тайсон Фьюри, потенциальный соперник украинца в бою за звание абсолютного чемпиона. Обладатель пояса WBC в присущей себе наглой манере заявил, что у Дюбуа отобрали победу.

Усик был маленьким мешком дерьма, он мошенник. Усик должен быть этим богобоязненным человеком. Не будь маленьким трусом! Будь мужчиной. Это не был удар ниже пояса. Он проиграл, Дюбуа избил его,

– сказал Фьюри.

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Напомним, что команды Усика и Фьюри долгое время вели переговоры по бою за абсолют. Впрочем, британец всячески затягивал их и выдвигал все новые и новые странные условия. Из-за этого поединка так и не состоялся, но возможен в будущем.

Тайсон стал выбирать для себя удобных соперников. В декабре прошлого года "Цыганский король" избил боксера-пенсионера Дерека Чисору. А в октябре этого года должен выйти на бой против эксбийца ММА Фрэнсиса Нганну.