Промоутер Джошуа убежден, что Энтони победит Усика в реванше

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о подготовке Энтони Джошуа к реваншу против Александра Усика. Он убежден, что в следующем противостоянии Энтони победит украинца.

Промоутер: Возвращение уже началось

Хирн рассказал, что Джошуа разозлился после поражения от Усика. Британец стремится одержать победу в предстоящем противостоянии.

К слову Промоутер Джошуа назвал возможную дату и место проведения реванша с Усиком.

Энтони до сих пор сосредоточен на реванше против Усика. Он все еще злится, потому что ему не нравится проигрывать, а также Джошуа разочарован тем, как он проиграл этот бой,

– сказал промоутер.

Промоутер уверен, что Джошуа победит украинца в будущем реванше.

"Возвращение уже началось. Джошуа хочет вернуть свои титулы и снова стать чемпионом мира. Я верю, что это он сделает. Также я верю, что он может победить Александра Усика!", – рассказал британец.

Усик – Джошуа: что известно о реванше