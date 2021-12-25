Промоутер: Повернення вже розпочалося
Хірн розповів, що Джошуа розізлився після поразки від Усика. Британець прагне здобути перемогу у майбутньому протистоянні.
До слова Промоутер Джошуа назвав можливу дату та місце проведення реваншу з Усиком
"Ентоні досі зосереджений на реванші проти Усика. Він все ще злиться, тому що йому не подобається програвати, а також Джошуа розчарований тим, як він програв цей бій",
– сказав промоутер.
Промоутер переконаний, що Джошуа переможе українця у майбутньому реванші.
"Повернення вже розпочалося. Джошуа хоче повернути свої титули та знову стати чемпіоном світу. Я вірю, що це він зробить. Також я вірю, що він може перемогти Олександра Усика!", – розповів британець.
Усик – Джошуа: що відомо про реванш
- У вересні український боксер сенсаційно переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули.
- Відразу після поразки британець активував опцію про реванш.
- Усик неодноразово наголошував, що хотів би вийти на ринг за підтримки рідних трибун. Проте промоутер Едді Хірн заявив, що реванш точно не відбудеться в Україні.
- Також Хірн зазначив, що майбутній поєдинок може відбутися у квітні 2022-го року.