Промоутер: Повернення вже розпочалося

Хірн розповів, що Джошуа розізлився після поразки від Усика. Британець прагне здобути перемогу у майбутньому протистоянні.

До слова Промоутер Джошуа назвав можливу дату та місце проведення реваншу з Усиком

"Ентоні досі зосереджений на реванші проти Усика. Він все ще злиться, тому що йому не подобається програвати, а також Джошуа розчарований тим, як він програв цей бій",

– сказав промоутер.

Промоутер переконаний, що Джошуа переможе українця у майбутньому реванші.

"Повернення вже розпочалося. Джошуа хоче повернути свої титули та знову стати чемпіоном світу. Я вірю, що це він зробить. Також я вірю, що він може перемогти Олександра Усика!", – розповів британець.

Усик – Джошуа: що відомо про реванш