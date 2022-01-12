Промоутер Джошуа рассказал, когда согласуют дату реванша против Усика

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, когда поклонники бокса смогут узнать дату предстоящего реванша Усик – Джошуа. Он также упомянул о заинтересованности команды украинца.

Хирн: Усик был доволен пунктом о реванше

Промоутер Энтони Джошуа считает, что Усик уверен в том, что победит британца в следующем поединке. Он уверяет, что украинцу не стоит радоваться заранее.

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"Команда Усика — добрые, искренние люди, которые знают, что они несут ответственность за реванш с Джошуа. Они рады сделать это. Они считают, что являются лидерами в реванше. Наверное, они думают, что могут справиться лучше на этот раз, но мы также верим в себя", – отметил Хирн.

Промоутер отметил, что с датой поединка должны определиться до конца января.

Наш план состоит в том, чтобы зафиксировать дату реванша до конца месяца,

– сказал британец.

По словам специалиста, Джошуа должен начать тренировочный сбор в конце января или начале февраля

"Усик был очень доволен пунктом о матче-реванше. Его команда хотела подписать пункт о реванше на таких условиях и очевидно, что они заработают много денег", – добавил промоутер Джошуа.

Усик – Джошуа: что известно о реванше