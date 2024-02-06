Едді Хірн, промоутер Matchroom, висловив свої думки щодо того, що Тайсон Ф'юрі може завершити кар'єру у світлі останньої відстрочки бою з Олександром Усиком. Він також прокоментував його травму.
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Чи закінчить Ф'юрі кар'єру
Він зазначив, що не може говорити від імені Ф'юрі, але вважає, що боксер захоче продовжувати свою кар'єру та довести, що всі спекуляції щодо його можливого відходу зі спорту — несправедливі.
Хірн визнав, що можливість зносу з віком є для всіх, проте він сподівається, що поєдинок відбудеться якнайшвидше.4 лютого відбулися три матчі 23-го туру АПЛ.
Усик – Ф'юрі: головне про бій
- Тайсон Ф'юрі знову відтермінував бій з Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона світу в важкій вазі через травму, отриману під час спарингу. Він був запланований на 17 лютого.
- Отримане пошкодження "позбавляє його будь-якої можливості" провести бій в саудівському Ер-Ріяді через два тижні.
- Це вже другий раз, коли бій Усик – Ф'юрі переноситься через британського боксера. Спочатку неофіційну дату у грудні перенесли на лютий після важкого бою чемпіона WBC з дебютантом професійного боксу Франсісом Нганну восени 2023 року.
- Боксери вийдуть на ринг 18 травня 2024 року. Місце зустрічі незмінне – Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.