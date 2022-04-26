Промоутер Джошуа назвал два возможных места проведения реванша против Усика
Источник:DAZN
Уже летом 2022 Александр Усик должен провести второй поединок против Энтони Джошуа. Промоутер британца в очередной раз анонсировал дату реванша.
Мегабий состоится в июле
По словам Эдди Хирна, переговоры между командами продолжаются. Уже скоро стороны должны ударить по рукам.
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Промоутер британского боксера анонсировал дату сражения. Реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа должен пройти 23 июля. А вот с местом поединка не определились. Рассматривают два варианта – Великобритания или Саудовская Аравия.
Скорее всего, боксеры выйдут на ринг в Саудовской Аравии. Этот вариант может оказаться более выгодным в финансовом плане. Хотя Джошуа не скрывает, что хотел бы снова выйти на глазах родных болельщиков в Лондоне.
Главное о реванше Усик – Джошуа
- В первом поединке Усик праздновал победу по единогласному решению судей. Сразу после поединка Джошуа заговорил о реванше.
- Александр ради тренировочного лагеря покинул Украину, где идет война против России. Боксер почти с первого дня находился в терробороне столицы страны.
- Вероятно, если Усик во второй раз победит Джошуа, то уже не выйдет на встречу против Фьюри. Тайсон заявил, что бой против Диллиана Уайта был для него последним в карьере. "Цыганский король" прогнозирует, что победы украинца над его земляком поставит "крест" на карьере Энтони.