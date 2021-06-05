Бой близко: промоутер Джошуа анонсировал дату поединка с Усиком

Поединок Александра Усика с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа становится все более реальным. Эдди Хирн, промоутер Джошуа, анонсировал дату поединка.

Бой состоится в конце лета

Эдди Хирн заявил, что близок с командой Усика, чтобы согласовать детали чемпионского поединка.

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Промоутер рассказал, что Джошуа уже пережил сорванный бой с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Мы достаточно близки к заключению соглашения с Александром Усиком. Эй Джей уже отошел от разочарования из-за срыва боя с Фьюри. Он очень гордый человек, ему нравится принимать все вызовы, а Усик – это очень опасный вызов,

– отметил Хирн.

Он добавил, что бой Усик – Джошуа состоится летом 2021 года.

"Очень вероятно, что вы увидите бой Джошуа – Усик в конце лета", – резюмировал Промоутер.

Ранее сообщалось, что поединок Усик – Джошуа пройдет 21 или 28 августа.

Что известно о бое Усик – Джошуа