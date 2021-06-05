Бій відбудеться наприкінці літа

Едді Хірн заявив, що близький з командою Усика, щоб узгодити деталі чемпіонського поєдинку.

Варте уваги Професійний боксер Мейвезер чи блогер Пол: хто виграє бій – прогноз

Промоутер розповів, що Джошуа вже пережив зірваний бій з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.

Ми досить близькі до укладення угоди з Олександром Усиком. Ей Джей вже відійшов від розчарування через зрив бою з Ф'юрі. Він дуже горда людина, йому подобається приймати всі виклики, а Усик – це дуже небезпечний виклик,

– зазначив Хірн.

Він додав, що бій Усик – Джошуа відбудеться влітку 2021 року.

"Дуже ймовірно, що ви побачите бій Джошуа – Усик у кінці літа", – резюмував Промоутер.

Раніше повідомлялося, що поєдинок Усик – Джошуа пройде 21 або 28 серпня.

Що відомо про бій Усик – Джошуа