Бой состоится в конце лета
Эдди Хирн заявил, что близок с командой Усика, чтобы согласовать детали чемпионского поединка.
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Промоутер рассказал, что Джошуа уже пережил сорванный бой с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.
Мы достаточно близки к заключению соглашения с Александром Усиком. Эй Джей уже отошел от разочарования из-за срыва боя с Фьюри. Он очень гордый человек, ему нравится принимать все вызовы, а Усик – это очень опасный вызов,
– отметил Хирн.
Он добавил, что бой Усик – Джошуа состоится летом 2021 года.
"Очень вероятно, что вы увидите бой Джошуа – Усик в конце лета", – резюмировал Промоутер.
- Ранее сообщалось, что поединок Усик – Джошуа пройдет 21 или 28 августа.
Что известно о бое Усик – Джошуа
- Поединок непобедимого Усика с Джошуа стал возможным только после того, как сорвалась встреча Энтони с Фьюри. Как известно, чемпиона WBC обязали встретиться с Деонтеем Уайлдером. Американец выиграл суд. Их бой состоится 24 июля.
- В то же время WBO официально санкционировала поединок между Джошуа и Усиком. Украинский боксер – официальный претендент на титул WBO. Этот статус закреплен за украинцем уже второй год.
- Усик и Джошуа – олимпийские чемпионы 2012 года, но в разных весовых категориях.