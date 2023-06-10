Это уже не смешно: Арум назвал двух претендентов на бой с Тайсоном Фьюри
Источник:iFL TV
Чемпион мира WBC Тайсон Фьюри до сих пор не определился со своим следующим соперником. Сопромоутер "Цыганского короля" Боб Арум объявил две кандидатуры на поединок с британцем.
Напыщенный "Цыганский король", при каждом случае подчеркивающий свое величие, не может найти себе достойного соперника. После упраздненного мегафайта за абсолют с Александром Усиком, британец еще не определился с предстоящим поединком, который желательно провести летом.
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Арум "накопал" новых соперников для "Жадного пуза"
На данный момент есть два новых претендента на бой с Фьюри. Об этом сообщил со-промоутер "Цыганского короля" Боб Арум.
Есть целый перечень возможных конкурентов. Нужно посмотреть на список претендентов по версиям разных организаций и выбрать одного. Есть этот парень, избивший Тони Йоку (Мартин Баколе или Карлос Такам – прим. 24 Канал). Это хорошая возможность. Есть Агит Кабаел. Он был бы хорошим соперником,
– отметил Арум.
По информации Арума, объявление соперника Фьюри состоится на следующей неделе.
Есть много хороших оппонентов, но этот вопрос будет решать Фрэнк и Джордж Уоррены вместе с Тайсоном. Я думаю, они сделают это в начале следующей недели,
– рассказал Арум.
Вероятные соперники Фьюри
Напомним, что "Цыганский король" не смог договориться о бое ни с одним топовым боксером супертяжелого дивизиона. В СМИ периодически появлялись фамилии Энди Руиса, сенсационного китайца Чжана Чжилия, экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, Джо Джойса. Сам Фьюри занимался поисками соперника в Австралии. Однако все попытки завершились ничем.
- Что касается фамилий, которые озвучил Боб Арум, то это боксеры из второго эшелона хевивейта. Самым грозным выглядит Мартин Баколе, который недавно победил украинца Игоря Шевадзуцкого. Он занимает 15 строчку рейтинга BoxRec. У 30-летнего боксера 19 побед (14 нокаутом) и 1 поражение.
- 42-летний француз Карлос Такам – 23-й номер BoxRec. У ветерана 40 побед (28 нокаутом), 7 поражений и 1 ничья.
- Немецкий боксер Агит Кабаел еще не знает горечи поражений на профи-ринге. В его активе 23 победы (15 нокаутов). В рейтинге он замыкает 30-ю.