Саудовские компании очень заинтересованы в организации небывалого турнира с участием четырех супербоксеров современности супертяжелого дивизиона: Александра Усика, Тайсона Фьюри, Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа. Шейхи Саудовской Аравии не жалеют денег для организации шоу.

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Переменчивый Фьюри

В рамках турнира организаторы планируют провести поединки Усика с Фьюри и Уайлдера с Джошуа. Украинский чемпион подписал контракт с саудовской компанией. "Бронзовый бомбардировщик" тоже подтвердил, что получил предложение на бой с Эй-Джеем. Ожидается, что боксеры получат свои самые большие гонорары в карьере.

Однако Уайлдер сомневается, что Фьюри согласится на бой с Усиком.

"Зная Фьюри и зная его личность, вы бы не удивились, если бой не произойдет. Он из таких людей – порой нерешительных.

Тайсон один из тех людей, которые говорят: "У меня есть то, что я хочу". Но когда приходит время подписывать контракт, он меняется. Когда вы его знаете, это уже не удивительно.

Мы увидим, что произойдет в конце. Но если Фьюри не подпишет контракт, мы с Энтони Джошуа все равно продолжим заниматься организацией боя", – сказал Уайлдер.

Уайлдер против Фьюри

Напомним, что Уайлдер трижды встречался на ринге с Фьюри. Первый поединок в 2018 году завершился ничьей.

В реванше, который состоялся в 2020 году, победу в 7-м раунде праздновал "Цыганский король".

Третья встреча супертяжей стала одним из самых зрелищных поединков в истории бокса. Уайлдер дважды отправлял Фьюри на конвас, однако в 11 раунде британец нокаутировал американца и одержал победу.

К слову. Деонтей Уайлдер считается одним из самых опасных нокаутеров мира. На профи-ринге он одержал 43 победы, 42 из которых нокаутом.