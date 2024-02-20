Они должны были провести поединок еще в 2022 году. На кону стояло звание абсолюта, но украинский боксер отказался от боя в начале полномасштабного вторжения и вступил в ряды территориальной обороны родного города.

Читайте также На ринге Камбосос другой: экс-чемпион мира сделал прогноз на следующий бой Ломаченко

Яркое видео перед боем

Его заменил Девин Хейни, который дважды победил австралийского боксера, после чего в равном бою решением судей одолел и Василия Ломаченка в битве за звание абсолютного чемпиона мира. Американец после серии триумфов перешел в первый полусредний дивизион и отказался от всех титулов легкого веса.

Именно за один из них и будут соревноваться Ломаченко и Камбосос. К их битве промоутерская компания Top Rank опубликовала проморолик, подписав его эпично: "Легенда против Воина".

Проморолик к бою Ломаченко – Камбосос: смотрите видео

Справка. В течение профессиональной карьеры Василий Лмаченко провел 20 боев, в которых одержал 17 побед и потерпел 3 поражения, на счету австралийца 23 поединка – 21 триумф. Их бой состоится 12 мая в родной стране Джорджа Камбососа.