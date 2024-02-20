Они должны были провести поединок еще в 2022 году. На кону стояло звание абсолюта, но украинский боксер отказался от боя в начале полномасштабного вторжения и вступил в ряды территориальной обороны родного города.
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Яркое видео перед боем
Его заменил Девин Хейни, который дважды победил австралийского боксера, после чего в равном бою решением судей одолел и Василия Ломаченка в битве за звание абсолютного чемпиона мира. Американец после серии триумфов перешел в первый полусредний дивизион и отказался от всех титулов легкого веса.
Именно за один из них и будут соревноваться Ломаченко и Камбосос. К их битве промоутерская компания Top Rank опубликовала проморолик, подписав его эпично: "Легенда против Воина".
Проморолик к бою Ломаченко – Камбосос: смотрите видео