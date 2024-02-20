Вони мали провести поєдинок ще у 2022 році. На кону стояло звання абсолюта, але український боксер відмовився від бою на початку повномасштабного вторгнення та вступив до лав територіальної оборони рідного міста.

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Яскраве відео перед боєм

Його замінив Девін Хейні, який двічі переміг австралійського боксера, після чого в рівному бою рішенням суддів здолав і Василя Ломаченка в битві за звання абсолютного чемпіона світу. Американець після серії тріумфів перейшов у перший напівсередній дивізіон та відмовився від усіх титулів легкої ваги.

Саме за один із них і змагатимуться Ломаченко та Камбосос. До їх битви промоутерська компанія Top Rank опублікувала проморолик, підписавши його епічно: "Легенда проти Воїна".

Проморолик до бою Ломаченко – Камбосос: дивіться відео

Довідка. Протягом професійної кар'єри Василь Лмаченко провів 20 боїв, у яких здобув 17 перемог та зазнав 3 поразок, на рахунку австралійця 23 поєдинки – 21 тріумф. Їх бій відбудеться 12 травня у рідній країні Джорджа Камбососа.