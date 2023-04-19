Прометей (Украина) – Промитеас (Греция) 80:57 (25:16, 18:13, 19:11, 18:17)
На стадии четвертьфинала Еврокубка в столице Латвии Риге Прометей провел домашнюю встречу с греческим Промитеасом. Победитель противостояния получал путевку в полуфинал турнира, пишет 24 Канал.
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Прометей не заметил соперника
На предварительной стадии подопечные Ронена Гинзбурга победили немецкий Гамбург (87:79). По пути в полуфинал украинской команде противостоял греческий Промитеас.
В отчетный поединок Прометей подошел в статусе чемпиона объединенной Латвийско-эстонской лиги (LEBL). Теперь они могли полностью сосредоточиться на евротурнире.
На старте поединка номинальные хозяева захватили инициативу. На большой перерыв баскетболисты Прометея ушли с преимуществом 14 очков.
Доминирование украинского клуба продолжилось и после 15-минутного перерыва. "Красно-белые" постоянно увеличивали преимущество над соперником, завершив поединок со счетом 80:57.
Самым результативным баскетболистом Прометея стал американский форвард Диджей Стефенс. Он набрал 17 очков.
Что дальше
26 апреля на "Арене Рига" "Прометей" в полуфинале сыграет с турецким клубом Тюрк Телеком. В четвертьфинале турки победили со счетом 86:76 немецкий Ратиофарим Ульм. А в основной части турнира Тюрк Телеком стал второй лучшей командой группы В.