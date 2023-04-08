Прометей – ВЭФ Рига 77:62 (20:21 / 24:16 / 22:14 / 11:11)

Каменский Прометей зажег в этом сезоне в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге, пишет 24 канал. Украинская команда заявилась в прибалтийский чемпионат из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

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Подопечные Ронена Гинзбурга показали невероятные результаты, выиграв 29 из 30 матчей регулярного сезона. В плей-офф Прометей прошел Уимс и Тарту Уликоол, выйдя в финал.

Равная игра в первой четверти

Соперником украинской команды в решающем матче стала латвийская ВЭФ Рига. Эта команда была действующим чемпионом Латвийско-эстонской лиги, а в этом сезоне заняла третье место в регулярном сезоне.

Первая четверть была за латвийской командой. ВЭФ чаще реализовывал трехочковые броски и пошел на вторую часть игры с преимуществом в один балл. Впрочем, уже во второй четверти Прометей начал показывать свой класс.

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Победа на классе

Реализовав шесть трехочковых попыток, украинцы завершили первую половину с преимуществом в 7 баллов. Третья четверть стала бенефисом для нашей команды, улучшившей гандикап еще на восемь баллов. Перед последней четвертью Прометей имел преимущество в 15 баллов.

Для подопечных Гинзбурга не стало проблемой удержать результат, сведя финальный отрезок к ничьей. Лучшими игроками матча стали Карстерс Зорикс со стороны ВЭФ Риги и лидер Прометея Джиан Клавелл – по 21 балл.

Прометей же выиграл свой дебютный сезон в Латвийско-эстонской лиге. В прошлом сезоне команда была чемпионом Украины и обладателем Суперкубка страны. Теперь же команду из Каменского ждут игры плей-офф Еврокубка. В 1/8 финала Прометей будет играть против Гамбурга.

Видеообзор матча Прометей – ВЭФ Рига: