Бург (Франция) – Прометей (Украина) 95:82 (17:17, 28:27, 34:13, 16:25)

Украинская команда Прометей уже второй сезон подряд принимает участие в баскетбольном Еврокубке. В прошлом году подопечные Ронена Гинзбурга неожиданно дошли до полуфинала, пишет 24 канал.

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Почти повторение рекорда

Впрочем, эта кампания выдалась для Прометея куда более сложной. В отличие от уверенного триумфа в группе прошлого сезона на этот раз украинцы заняли четвертое место на той же стадии.

В 1/8 финала команда без проблем справилась с греческим Арисом (95:67), но в четвертьфинале жребий подарил Прометею сверхсложного соперника. Речь о французском Бург, который выиграл параллельную группу.

Оппонент был явным фаворитом в матче, что и доказал на баскетбольной площадке. В первые две четверти Прометей держался на равных с соперником и подошел ко второй половине игры с отставанием в один балл.

Впрочем третий период стал роковым для нашей команды. Подопечные Гинзбурга набрали в нем аж на 21 очко меньше и в последней четверти так и не смогли отыграть это отставание. В итоге Прометей уступил в 13 очков и завершил свой путь в Еврокубке.

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Что интересно, самым результативным игроком матча стал именно баскетболист украинской команды Онджей Балвин с 19-ю баллами. Теперь Прометей может сконцентрироваться на выступлениях в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге, где он после 26-ти туров занимает второе место.

Видеообзор матча Бург – Прометей