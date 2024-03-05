В сети появилось видео, на котором военные 67 ОМБр ДУК "Стальная Сотня" играют в баскетбол. Это происходит в непосредственной близости от "нуля".

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Наши воины не забывают о спорте

Воины собрались на спортивной площадке, чтобы отвлечься от постоянных боев и обстрелов в Донецкой области и провели весело время в свое удовольствие.

Это мы в городе Лиман, где чудом уцелела площадка. И это замечательные моменты в перерывах между тяжелыми боями в Серебрянском лесу,

– говорится в сообщении.

Украинские военные играют в баскетбол: смотрите видео

Напомним, что накануне во вторую годовщину полномасштабного вторжения баскетболисты сборной Украины посетили наших раненых воинов в Латвии, где те проходят восстановление.