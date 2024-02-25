Украинские военные, которые принимали участие в защите Украины в горячих точках военных столкновений, находятся на лечении в Национальном реабилитационном центре Варвары, что находится в латвийском городе Юрмала. Украинские баскетболисты посетили их.
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Трогательная встреча с военными
Спортсмены выразили благодарность воинам за их вклад в защиту нашей родины, привезли подарки, провели с ними дружеский обмен пожеланиями и пригласили на матч квалификации Евробаскета-2025.
Бойцы также подписали флаг Украины, который будет с ними во время матча против Португалии.
"Мы приехали поддержать наших воинов в эту важную для всех нас дату. Очень важное событие для нас поддержать наших ребят, воинов, которые уже два года защищают Украину, борются с оккупантами и делают все, чтобы наша страна была свободной. Это маленькое событие и эмоции наших бойцов. Надеюсь увидеть их на игре против Португалии", – сказал Вячеслав Бобров.
Украинские баскетболисты на встрече с военными: смотрите фото
Украина – Португалия
- Сегодня, 25 февраля, мужская сборная Украины сыграет второй матч квалификации Евробаскета-2025. Наша национальная команда на площадке Арена Рига будет противостоять сборной Португалии.
- Мужская национальные команды Украины и Португалии на официальном уровне играли дважды - в отборе на чемпионат Европы 2001 года. Тогда дважды победу праздновала наша команда.
- Поэтому сегодня, эти соперники встретятся впервые за последние почти 24 года. В финальную часть выйдут три лучших сборных из группы А.