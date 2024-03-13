Бург (Франція) – Прометей (Україна) 95:82 (17:17, 28:27, 34:13, 16:25)

Українська команда Прометей вже другий сезон поспіль бере участь у баскетбольному Єврокубку. Минулого року підопічні Ронена Гінзбурга несподівано дійшли до півфіналу, пише 24 канал.

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Майже повторення рекорду

Втім ця кампанія видалась для Прометея куди більш складною. На відміну від впевненого тріумфу в групі минулого сезону цього разу українці посіли четверте місце на тій же стадії.

В 1/8 фіналу команда без проблем впоралась із грецьким Арісом (95:67), але у чвертьфіналі жереб подарував Прометею надскладного суперника. Мова про французький Бург, який виграв паралельну групу.

Опонент був явним фаворитом у матчі, що і довів на баскетбольному майданчику. У перші дві чверті Прометей тримався на рівних із суперником та підійшов до другої половини гри з відставанням в один бал.

Втім третій період став фатальним для нашої команди. Підопічні Гінзбурга набрали в ньому аж на 21 очко менше і в останній чверті так і не змогли відіграти це відставання. У підсумку Прометей поступився у 13 очок та завершив свій шлях у Єврокубку.

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Що цікаво, найрезультативнішим гравцем матчу став саме баскетболіст української команди Онджей Балвін з 19-ма балами. Тепер Прометей може сконцентруватися на виступах у Латвійсько-естонській баскетбольній лізі, де він після 26-ти турів посідає друге місце.

Відеоогляд матчу Бург – Прометей