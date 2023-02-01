Прометей одержал победу над прямым конкурентом в Еврокубке и возглавил группу

Команда из Слобожанского относительно уверенно одолела соперника из Испании. Это позволило подопечным Гинзбурга оторваться от преследователей в Еврокубке.

Прометей – Ховентут 95:90 (26:20 / 23:18 / 23:19 / 23:33)

Прометей продолжает свое выступление в Еврокубке 2022-2023 годов. У команды Гинзбурга есть победная серия в 15 матчей, в том числе пять подряд – именно в Еврокубке.

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В прошлом туре команда из Слобожанского вырвала победу над Бурсаспором (94:92). Теперь же украинцы преодолели своего главного преследователя – испанский Ховентут.

Наша команда на тоненького выиграла первые три четверти, но последнюю почти без шансов отдала сопернику. Впрочем, это не помешало Прометею удержать победу – 95:90.

Самыми результативными игроками поединка стал дуэт из Прометея Кеннеди – Санон. Американец набрал 23 балла, выполнив семь подборов. У Юсуфа же 19 очков, но и на площадке он пробыл на восемь минут меньше Кеннеди.

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Победа позволила Прометею выйти на первое место, оторвавшись от Ховентута и Бура. Следующую игру украинцы проведут 8 февраля против главного аутсайдера группы А – словенской Цедевиты.

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