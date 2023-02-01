Прометей одержал победу над прямым конкурентом в Еврокубке и возглавил группу
Команда из Слобожанского относительно уверенно одолела соперника из Испании. Это позволило подопечным Гинзбурга оторваться от преследователей в Еврокубке.
Прометей – Ховентут 95:90 (26:20 / 23:18 / 23:19 / 23:33)
Прометей продолжает свое выступление в Еврокубке 2022-2023 годов. У команды Гинзбурга есть победная серия в 15 матчей, в том числе пять подряд – именно в Еврокубке.
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В прошлом туре команда из Слобожанского вырвала победу над Бурсаспором (94:92). Теперь же украинцы преодолели своего главного преследователя – испанский Ховентут.
Наша команда на тоненького выиграла первые три четверти, но последнюю почти без шансов отдала сопернику. Впрочем, это не помешало Прометею удержать победу – 95:90.
Самыми результативными игроками поединка стал дуэт из Прометея Кеннеди – Санон. Американец набрал 23 балла, выполнив семь подборов. У Юсуфа же 19 очков, но и на площадке он пробыл на восемь минут меньше Кеннеди.
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Победа позволила Прометею выйти на первое место, оторвавшись от Ховентута и Бура. Следующую игру украинцы проведут 8 февраля против главного аутсайдера группы А – словенской Цедевиты.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|МЕСТО
|КОМАНДА
|МАТЧИ
|ВЫГРАШИ
|ПРОГРАШИ
|РАЗНИЦА МЯЧЕЙ
|1
|Прометей
|13
|9
|4
|1123 – 1092
|2
|Ховентуд
|13
|8
|5
|1083 – 1052
|3
|Бур
|13
|8
|5
|1082 – 1071
|4
|Венеция
|12
|7
|5
|967 – 914
|5
|Ульм
|12
|7
|5
|994 – 1019
|6
|Бурсоспор
|12
|6
|6
|1015 – 1012
|7
|Лиеткабелис
|13
|6
|7
|1022 – 1056
|8
|Брешия
|13
|6
|7
|1031 – 1013
|9
|Клуж-Напока
|13
|4
|9
|1107 – 1130
|10
|Цедевита
|12
|2
|10
|1025 – 1095