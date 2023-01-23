Заир Уильямс из Мемфиса совершил невероятный бросок в матче против Финикса на выезде. И именно этот бросок сочли лучшим по итогам игрового дня 22 января 2023 года.

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Уже на последних секундах третьего периода Уильямс подобрал мяч у своего щита. Поскольку времени для атаки было мало, то решился совершить бросок из своей трехсекундной зоны. Когда он бросил мяч, было меньше секунды игрового времени. И пока мяч летел через всю площадку, то время прошло. Но поскольку бросок был точным, а также еще до сирены, то трехочковый защитали.

Видео феноменального броска из-под собственного щита в матче НБА

Такой феноменальный бросок вызвал восторг не только у его партнеров по команде, но и болельщиков на трибунах, хотя Мемфис и играл в гостях.

По всей вероятности, именно этот бросок вдохновил Мемфис на то, чтобы выиграть этот матч. Ведь по ходу встречи команда еще во второй четверти проигрывала с разницей в более чем 20 очков. В третьей четверти эта разница достигла 29 очков. После броска Уильямса Мемфис проиграл 15 очков. И в концовке четвертой четверти был близок к тому, чтобы сравнять счет, когда уступал всего в два очка. Но перевести матч хотя б в овертайм не удалось – поражение на выезде 112:110.