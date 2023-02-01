Прометей – Ховентут 95:90 (26:20 / 23:18 / 23:19 / 23:33)

Прометей продовжує свій виступ у Єврокубку 2022-2023. Команда Гінзбурга має переможну серію у 15 матчів, в тому числі п'ять поспіль – саме в Єврокубку.

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Минулого туру команда зі Слобожанського вирвала перемогу над Бурсаспором (94:92). Тепер же українці подолали свого головного переслідувача – іспанський Ховентут.

Наша команда на тоненького виграла перші три чверті, але останню майже без шансів віддала супернику. Втім це не завадило Прометею втримати перемогу – 95:90.

Найрезультативнішими гравцями поєдинку став дует з Прометея Кеннеді – Санон. Американець набрав 23 бали, виконавши сім підбирань. У Юсуфа ж 19 очок, але і на майданчику він пробув на вісім хвилин менше ніж Кеннеді.

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Перемога дозволила Прометею вийти на чисте перше місце, відірвавшись від Ховентута та Бура. Наступну гру українці проведуть 8 лютого проти головного аутсайдера групи А – словенської Цедевіти.

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