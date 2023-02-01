Прометей – Ховентут 95:90 (26:20 / 23:18 / 23:19 / 23:33)

Прометей продолжает свое выступление в Еврокубке 2022-2023 годов. У команды Гинзбурга есть победная серия в 15 матчей, в том числе пять подряд – именно в Еврокубке.

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В прошлом туре команда из Слобожанского вырвала победу над Бурсаспором (94:92). Теперь же украинцы преодолели своего главного преследователя – испанский Ховентут.

Наша команда на тоненького выиграла первые три четверти, но последнюю почти без шансов отдала сопернику. Впрочем, это не помешало Прометею удержать победу – 95:90.

Самыми результативными игроками поединка стал дуэт из Прометея Кеннеди – Санон. Американец набрал 23 балла, выполнив семь подборов. У Юсуфа же 19 очков, но и на площадке он пробыл на восемь минут меньше Кеннеди.

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Победа позволила Прометею выйти на первое место, оторвавшись от Ховентута и Бура. Следующую игру украинцы проведут 8 февраля против главного аутсайдера группы А – словенской Цедевиты.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

МЕСТО КОМАНДА МАТЧИ ВЫГРАШИ ПРОГРАШИ РАЗНИЦА МЯЧЕЙ
1 Прометей 13 9 4 1123 – 1092
2 Ховентуд 13 8 5 1083 – 1052
3 Бур 13 8 5 1082 – 1071
4 Венеция 12 7 5 967 – 914
5 Ульм 12 7 5 994 – 1019
6 Бурсоспор 12 6 6 1015 – 1012
7 Лиеткабелис 13 6 7 1022 – 1056
8 Брешия 13 6 7 1031 – 1013
9 Клуж-Напока 13 4 9 1107 – 1130
10 Цедевита 12 2 10 1025 – 1095