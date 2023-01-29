Девять лет Украина борется за свою независимость в войне против России, которая напала на нашу страну с целью ее уничтожения и оккупации земель. На фронте Родина теряет своих героев, которые пошли сопротивляться захватчикам с оружием в руках.

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Как стало известно баскетбольному клубу Киев-Баскет, 24 января отдал свою жизнь за Украину Алексей Ачкасов. Воин под позывным "Май" являлся одним из многолетних лидеров фанатского движения команды.

В прошлом году в начале полномасштабного вторжения Алексей пошел на защиту Киевской области от захватчиков. После деоккупации региона вокруг столицы "Май" выполнял боевые задания на Востоке Украины.

Ачкасов никогда не боялся быть на передовой, принимая сражение с оккупантами одним из первых. Последний он провел в Макеевке Луганской области. На момент смерти воину было 21 год.

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Баскетбольный клуб объявил о сборе средств в поддержку матери погибшего Героя Украины. Все неравнодушные могут сбросить деньги на следующую карту:

4149 4393 1491 1706

Михайленко Дарья Сергеевна