Прометей не вернется в Украину: стало известно, где будет играть клуб в следующем сезоне

4 июля 2023, 18:41
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Источник:

basket.lv

Команда из Слобожанского решила не менять лигу, пока в Украине идет война. В прошлом году им там не было равных.

Прошлый сезон получился для баскетбольного клуба Прометей успешным. из-за войны в Украине команда решила заявиться в Латвийско-эстонскую лигу.

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Там команда из Слобожанского не имела равных, став победителем и выиграв 33 из 35 матчей. Также подопечные Ронена Гинзбурга дошли до полуфинала Еврокубка.

Клуб держал интригу по возможному возвращению в чемпионат Украины или заявки в какую-либо другую лигу на сезон 2023-2024. Впрочем, Прометей все же решил остаться в Латвийско-эстонской лиге. Участие в соревновании примет 16 клубов:

  • ВЭФ (Латвия)
  • Вентспилс (Латвия)
  • Огре (Латвия)
  • Лиепая (Латвия)
  • Латвийский университет (Латвия)
  • Валмиера (Латвия)
  • Рига Зелли (Латвия)
  • Калев/Крамо (Эстония)
  • Тарту (Эстония)
  • Пярну (Эстония)
  • Уэймси (Эстония)
  • Рапла (Эстония)
  • Тал/Тех (Эстония)
  • Кейла (Эстония)
  • Калев Таллин (Эстония)

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Команды сыграют в два круга, после чего восемь топ-команд выйдут в плей-офф. Четвертьфиналы и полуфиналы будут состоять из серий до двух побед, в то время как финал – из одного матча. К слову, в новом сезоне Прометей также будет играть и в Еврокубке.

Автор: Анатолій Дерека