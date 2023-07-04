Прометей не вернется в Украину: стало известно, где будет играть клуб в следующем сезоне

Команда из Слобожанского решила не менять лигу, пока в Украине идет война. В прошлом году им там не было равных.

Прошлый сезон получился для баскетбольного клуба Прометей успешным. из-за войны в Украине команда решила заявиться в Латвийско-эстонскую лигу.

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Там команда из Слобожанского не имела равных, став победителем и выиграв 33 из 35 матчей. Также подопечные Ронена Гинзбурга дошли до полуфинала Еврокубка.

Клуб держал интригу по возможному возвращению в чемпионат Украины или заявки в какую-либо другую лигу на сезон 2023-2024. Впрочем, Прометей все же решил остаться в Латвийско-эстонской лиге. Участие в соревновании примет 16 клубов:

ВЭФ (Латвия)

Вентспилс (Латвия)

Огре (Латвия)

Лиепая (Латвия)

Латвийский университет (Латвия)

Валмиера (Латвия)

Рига Зелли (Латвия)

Калев/Крамо (Эстония)

Тарту (Эстония)

Пярну (Эстония)

Уэймси (Эстония)

Рапла (Эстония)

Тал/Тех (Эстония)

Кейла (Эстония)

Калев Таллин (Эстония)

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Команды сыграют в два круга, после чего восемь топ-команд выйдут в плей-офф. Четвертьфиналы и полуфиналы будут состоять из серий до двух побед, в то время как финал – из одного матча. К слову, в новом сезоне Прометей также будет играть и в Еврокубке.