Прометей не вернется в Украину: стало известно, где будет играть клуб в следующем сезоне
Источник:basket.lv
Команда из Слобожанского решила не менять лигу, пока в Украине идет война. В прошлом году им там не было равных.
Прошлый сезон получился для баскетбольного клуба Прометей успешным. из-за войны в Украине команда решила заявиться в Латвийско-эстонскую лигу.
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Там команда из Слобожанского не имела равных, став победителем и выиграв 33 из 35 матчей. Также подопечные Ронена Гинзбурга дошли до полуфинала Еврокубка.
Клуб держал интригу по возможному возвращению в чемпионат Украины или заявки в какую-либо другую лигу на сезон 2023-2024. Впрочем, Прометей все же решил остаться в Латвийско-эстонской лиге. Участие в соревновании примет 16 клубов:
- ВЭФ (Латвия)
- Вентспилс (Латвия)
- Огре (Латвия)
- Лиепая (Латвия)
- Латвийский университет (Латвия)
- Валмиера (Латвия)
- Рига Зелли (Латвия)
- Калев/Крамо (Эстония)
- Тарту (Эстония)
- Пярну (Эстония)
- Уэймси (Эстония)
- Рапла (Эстония)
- Тал/Тех (Эстония)
- Кейла (Эстония)
- Калев Таллин (Эстония)
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Команды сыграют в два круга, после чего восемь топ-команд выйдут в плей-офф. Четвертьфиналы и полуфиналы будут состоять из серий до двух побед, в то время как финал – из одного матча. К слову, в новом сезоне Прометей также будет играть и в Еврокубке.