Недавно в США определился новый чемпион НБА. Впервые золото завоевал Денвер Наггетс, обыгравший по матчам Майами Хит со счетом 4:1.

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После завершения сезона стало известно о жестком наказании одной из звезд лиги Джа Моранта. Лидера Мемфис Гризлис отстранили от баскетбола на 25 поединков.

Дисквалификация из-за оружия

Причиной стала демонстрация оружия Морантом в постах в соцсетях. Еще в марте Джа был в аналогичной ситуации и за недопустимые действия получил дисквалификацию на 8 матчей.

Впрочем, американца это ничего не научило и он снова попался на этом в мае. Потому и наказание куда более жесткое. Мемфис сам отстранил игрока на неопределенное время, а теперь полностью встал на сторону НБА.

Мы уважаем решение лиги отстранить Джа Моранта после последнего инцидента. Наши стандарты как лиги и команды четкие. И мы ожидаем, что весь персонал клуба будет их соблюдать,

– говорится в заявлении клуба.

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Удар по кошельку

Таким образом, Джа пропустит треть регулярного сезона 2023-2024 в НБА. Учитывая зарплату Моранта в размере 33,5 миллионов долларов, становится понятным, что Джа потеряет около 7,5 миллионов из-за своего поступка.

23-летний баскетболист выступает за Мемфис Гризлис с 2019 года. В прошлом и в этом году Морант принимал участие в Матче всех звезд НБА. В этом сезоне Джа вылетел с Мемфисом в 1/8 финала плей-офф от Лос-Анджелеса Лейкерса.