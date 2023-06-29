Прошлый сезон Прометей провел очень успешно. Команда Ронена Гинзбурга выиграла Латвийско-эстонскую баскетбольную лигу, а также дошла до полуфинала Еврокубка.
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Теперь украинский клуб готовится к кампании 2023-2024. Пока неизвестно, в какой лиге Прометей будет играть, но уже подтвердилось участие команды в Еврокубке, втором по рангу международном соревновании в Европе.
Состав Еврокубка на сезон
Официальный сайт турнира объявил 20 команд в сезон 2023-2024. Среди них есть один дебютант – литовский клуб Вулвз. Также возвращаются турецкий Бешикташ и греческий Арис. Полный состав выглядит следующим образом:
- Будучност (Черногория)
- Гамбург (Германия)
- Ховентут (Испания)
- Хапоэль Тель-Авив (Израиль)
- Цедевита Олимпия (Словения)
- Венеция (Италия)
- Гран-Канария (Испания)
- Шленск (Польша)
- Бур (Франция)
- Тренто (Италия)
- Тюрк Телеком (Турция)
- Клуж-Напока (Румыния)
- Париж (Франция)
- Лиеткабелис (Литва)
- Бешикташ (Турция)
- Прометей (Украина)
- Ульм (Германия)
- Вулвз (Литва)
- Арис (Греция)
- Лондон Лайонс (Великобритания)
Команды разобьются на две группы по 10 клубов и сыграют в два круга (18 туров). Групповая стадия начнется осенью этого года, а плей-офф состоится уже весной следующего года.
Новый формат плей-офф
В этот раз в Еврокубке будет новый формат финальной стадии. Ранее в 1/8 финала выходили по восемь лучших команд из групп, но теперь путевки в плей-офф получат по шесть клубов из группы.
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При этом 1-2 места напрямую выйдут в четвертьфинал, а клубы с 3 по 6 места будут играть в 1/8 финала. При этом первые две стадии плей-офф будут проходить в одноматчевых дуэлях. В полуфинале и финале соперники будут играть до трех побед.
Напомним, что чемпионом прошлого сезона стала испанская Гран-Канария, одолевшая в финале турецкий Тюрк Телеком (71:67). Команда получила право сыграть в более престижной Евролиге, но отказалась от этого ради экономии средств.