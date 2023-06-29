Прошлый сезон Прометей провел очень успешно. Команда Ронена Гинзбурга выиграла Латвийско-эстонскую баскетбольную лигу, а также дошла до полуфинала Еврокубка.

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Теперь украинский клуб готовится к кампании 2023-2024. Пока неизвестно, в какой лиге Прометей будет играть, но уже подтвердилось участие команды в Еврокубке, втором по рангу международном соревновании в Европе.

Состав Еврокубка на сезон

Официальный сайт турнира объявил 20 команд в сезон 2023-2024. Среди них есть один дебютант – литовский клуб Вулвз. Также возвращаются турецкий Бешикташ и греческий Арис. Полный состав выглядит следующим образом:

Будучност (Черногория)

Гамбург (Германия)

Ховентут (Испания)

Хапоэль Тель-Авив (Израиль)

Цедевита Олимпия (Словения)

Венеция (Италия)

Гран-Канария (Испания)

Шленск (Польша)

Бур (Франция)

Тренто (Италия)

Тюрк Телеком (Турция)

Клуж-Напока (Румыния)

Париж (Франция)

Лиеткабелис (Литва)

Бешикташ (Турция)

Прометей (Украина)

Ульм (Германия)

Вулвз (Литва)

Арис (Греция)

Лондон Лайонс (Великобритания)

Команды разобьются на две группы по 10 клубов и сыграют в два круга (18 туров). Групповая стадия начнется осенью этого года, а плей-офф состоится уже весной следующего года.

Новый формат плей-офф

В этот раз в Еврокубке будет новый формат финальной стадии. Ранее в 1/8 финала выходили по восемь лучших команд из групп, но теперь путевки в плей-офф получат по шесть клубов из группы.

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При этом 1-2 места напрямую выйдут в четвертьфинал, а клубы с 3 по 6 места будут играть в 1/8 финала. При этом первые две стадии плей-офф будут проходить в одноматчевых дуэлях. В полуфинале и финале соперники будут играть до трех побед.

Напомним, что чемпионом прошлого сезона стала испанская Гран-Канария, одолевшая в финале турецкий Тюрк Телеком (71:67). Команда получила право сыграть в более престижной Евролиге, но отказалась от этого ради экономии средств.