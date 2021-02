В тот же день, когда Формула-1 впервые в этом году провела виртуальное гран-при, где выступали такие известные гонщики как Энтони Дэвидсон, Стоффель Вандорн и Алекс Албон, а также участники чемпионатов Формулы-2 и Формулы-3, в Украине состоялся первый этап Чемпионата цифровых кольцевых гонок на трассе Lime Rock Park.

Источник: FAU КЦА

10-минутную квалификацию на этой достаточно короткой трассе выиграл Дмитрий Луканов со временем 54.088 секунд, вторым стартовал Кирилл Негой, а третьим квалифицировался вице-чемпион сезона 2020 года чемпионата по цифровым кольцевым гонкам Доминик Хорошавин.

К теме Гонщик попал в эпическую аварию уже на первом этапе Кубка мира по ралли: видео

Однако уже на первых поворотах стало понятно, что пилотов ожидает чрезвычайно насыщенная и хаотичная гонка. На первом круге обладатель поул-позиции Дмитрий Луканов вылетел за пределы трассы, в то же время Хорошавин захватил лидерство, а на втором – Кирилл Негой, при попытке обгона, допустил столкновение с Максимом Ефановым, которое вызвало "завал" из шести автомобилей. После гонки оба пилота были оштрафованы.

На седьмом круге завязалась борьба за первую позицию в гонке между Хорошавином, Сергеем Буримом и Дмитрием Каминным. На одиннадцатом круге последний выходит в лидеры гонки. Впоследствии началось соревнование в середине пелетона за звание best of the rest между Алиной Ковтун, Артемом Бикусовым и Владимиром Запорожцем, которые стартовали на 13, 15 и 7 позициях соответственно. После этого гонки стабилизировались.

На 35 круге в результате зрелищного столкновения лидер гонки Дмитрий Каминный был вынужден заехать на незапланированный пит-стоп для устранения повреждений, а Доминик Хорошавиін вырвался в лидеры. На послегоночных интервью Доминик назвал эту ситуацию "полным хаосом".

В то же время обострилась борьба уже за 2-е место в гонке между Алиной Ковтун, Артемом Бикусовым и Владимиром Запорожцем, которая продолжалась вплоть до финишной прямой.

По результатам 53 кругов гонки, первым клетчатый флаг увидел Доминик Хорошавин, "серебро" взяла Алина Ковтун, а третьим финишировал Артем Бикусов.

Добавим также, что присоединиться к Чемпионату может любой, кто чувствует в себе силы побороться на треке. Сделать это можно с помощью официального Discord-каналу.