Гонщик попал в эпическую аварию уже на первом этапе Кубка мира по ралли: видео
В Монте-Карло стартовал первый этап Кубка мира по ралли. И уже в первой гонке не обошлось без аварий. При этом авария произошла уже на первом спецучастке.
Финский экипаж Теему Сининена и Микко Марккула вылетел уже на первом спецучастке.
Стоит увидеть Российские автогонщики врезались в вертолет во время гонок Дакар-2021: курьезное видео
Они шли на первом месте. Но на одном из виражей гонщик не удержал авто на мокром асфальте. И машина ударилась в холм. От удара авто перевернулось на трассе и вылетело с обрыва, который был по другой стороне дороги.
К счастью, пилот и его штурман не пострадали. Что не скажешь об авто. Из-за аварии команда так и не смогла продолжить гонку.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter