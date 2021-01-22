В Монте-Карло стартовал первый этап Кубка мира по ралли. И уже в первой гонке не обошлось без аварий. При этом авария произошла уже на первом спецучастке.

Финский экипаж Теему Сининена и Микко Марккула вылетел уже на первом спецучастке.

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Они шли на первом месте. Но на одном из виражей гонщик не удержал авто на мокром асфальте. И машина ударилась в холм. От удара авто перевернулось на трассе и вылетело с обрыва, который был по другой стороне дороги.

К счастью, пилот и его штурман не пострадали. Что не скажешь об авто. Из-за аварии команда так и не смогла продолжить гонку.