У той же день, коли Формула-1 вперше у цьому році провела віртуальне гран-прі, де виступали такі відомі гонщики як Ентоні Девідсон, Стоффель Вандорн та Алекс Албон, а також учасники чемпіонатів Формули-2 та Формули-3, в Україні відбувся перший етап Чемпіонату з цифрових кільцевих гонок на трасі Lime Rock Park.

Джерело: FAU КЦА

10-хвилинну кваліфікацію на цій достатньо короткій трасі виграв Дмитро Луканов з часом 54.088 секунд, другим стартував Кирило Негой, а третім кваліфікувався віцечемпіон сезону 2020 року чемпіонату з цифрових кільцевих гонок Домінік Хорошавін.

Однак уже на перших поворотах стало зрозуміло, що на пілотів очікує надзвичайно насичена та хаотична гонка. На першому колі володар поул-позиції Дмитро Луканов вилетів за межі траси, водночас Хорошавін захопив лідерство, а на другому – Кирило Негой, при спробі обгону, допустив зіткнення з Максимом Єфановим, яке викликало "завал" із шести автомобілів. Після гонки обоє пілотів були оштрафовані.

На сьомому колі зав’язалась боротьба за першу позицію у перегонах між Хорошавіном, Сергієм Бурімом та Дмитром Камінним. На одинадцятому колі останній виходить у лідери гонки. Згодом почалось змагання у середині пелетону за звання best of the rest між Аліною Ковтун, Артемом Бікусовим та Володимиром Запорожцем, які стартували на 13, 15 та 7 позиціях відповідно. Після цього перегони стабілізувались.

На 35 колі у результаті видовищного зіткнення лідер гонки Дмитро Камінний був змушений заїхати на незапланований піт-стоп для усунення ушкоджень, а Домінік Хорошавін вирвався у лідери. На післягоночних інтерв’ю Домінік назвав цю ситуацію "повним хаосом".

Водночас загострилася боротьба вже за 2-ге місце у перегонах між Аліною Ковтун, Артемом Бікусовим та Володимиром Запорожцем, яка тривала аж до фінішної прямої.

За результатами 53 кіл перегонів, першим картатий прапор побачив Домінік Хорошавін, "срібло" взяла Аліна Ковтун, а третім фінішував Артем Бікусов.

Додамо також, що приєднатися до Чемпіонату може будь-хто, хто відчуває в собі сили поборотися на треку. Зробити це можна за допомогою офіційного Discord-каналу.