Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец будет вынужден изменить цвет волос. Он проиграл спор после выхода команды в УПЛ.

Кополовец рассказал, что проиграл спор одному мужчине, фамилию которого он не назвал. Тот предложил футболисту поспорить, что "Минай" повысится в классе, сообщает "ПроФутбол".

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Проигранный спор

Кополовец признался, что в тот момент был готов поспорить даже на автомобиль. Поэтому незнакомец предложил спортивному директору покрасить волосы в белый цвет. На такое предложение Михаил легко согласился.

Пока он не напоминал Михаилу за проигранный спор, но если вспомнит, то по словам Кополовца, у него не будет выхода, чтобы избежать такого наказания.

Добавим, что такой спор был еще в начале чемпионата. Кополовец отметил, что выход "Миная" в УПЛ, это большой праздник для всего Закарпатья, в клубе пока не осознают, что их мечты стали реальностью.

В последнем туре Первой лиги "Минай" одержал волевую победу над еще одним претендентом на повышение в классе – "Волынью".

Спортивный директор также отметил, что матчи Премьер-лиги команда будет проводить на стадионе "Авангард" в Ужгороде. Также Кополовец планирует продолжить свою футбольную карьеру в "Минае".

Добавим, что также в классе повысились "Рух" и "Ингулец".