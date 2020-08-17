Спортивний директор "Минаю" Михайло Кополовець буде змушений зміни колір волосся. Він програв суперечку після виходу команди в УПЛ.

Кополовець розповів, що програв суперечку одному чоловікові, прізвище якого він не назвав. Той запропонував футболісту поспорити, що "Минай" підвищиться у класі, повідомляє "ПроФутбол".

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Програна суперечка

Кополовець зізнався, що у той момент був готовий поспорити навіть на автомобіль. Тому незнайомець запропонував спортивному директору пофарбувати волосся у білий колір. На таку пропозицію Михайло легко погодився.

Поки він не нагадував Михайлу за програну суперечку, але якщо згадає, то за словами Кополовця, у нього не буде виходу, щоб уникнути такого покарання.

Додамо, що така суперечка була ще на початку чемпіонату. Кополовець зазначив, що вихід "Минаю" в УПЛ, це велике свято для всього Закарпаття, у клубі поки не усвідомлюють, що їх мрії стали реальністю.

В останньому турі Першої ліги "Минай" здобув вольову перемогу над ще одним претендентом на підвищення у класі – "Волинню".

Спортивний директор також зазначив, що матчі Прем'єр-ліги команда буде проводити на стадіоні "Авангард" в Ужгороді. Також Кополовець планує продовжити свою футбольну кар'єру в "Минаї".

Додамо, що також у класі підвищились "Рух" та "Інгулець".