29 сентября во время конференции ПФЛ представители клубов избрали главу любительской ассоциации футбола Александра Каденко президентом Лиги.

Каденко будет возглавлять ПФЛ в течение четырех лет. Об этом сообщает Sport Arena.

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Отметим, что новоизбранный глава был единственным кандидатом, выдвинутым на голосование. Каденко – глава Ассоциации любительского футбола Украины. После отставки Сергея Макарова был исполняющим обязанности президента ПФЛ.

Сергей Макаров покинул ПФЛ

В августе Сергей Макаров покинул пост президента ПФЛ. Также с должностей ушли: спортивный директор Евгений Мороз, маркетинг-директор Светлана Рыбакова, финансовый директор Игорь Хмарский и юридический директор Тарас Самборский.

Сергей Макаров был недоволен таким отношением со стороны клубов. Поэтому решил в знак протеста покинуть пост вместе со своей администрацией.

Этот вопрос по регламенту должны были обсудить лишь через две недели. После этого клубы ПФЛ без него провели заседание и определили и.о. президента организации Александра Каденко, занимающего пост главы любительской ассоциации футбола.

Сергей Макаров возглавлял Профессиональную футбольную лигу с 2014 года. За его отставку были 24 клуба ПФЛ, но сам экс-президент считает такие действия клубов противоправными.