В Украине начался футбольный сезон 2020/2021 и несмотря на карантин болельщики имеют возможность посещать матчи. Как приобрести билеты и каких правил нужно придерживаться – читайте в материале Спорт 24.

Кабинет министров Украины 28 августа принял новый медицинский протокол о проведении матчей в Украине. Об этом сообщает Tribuna.com.

Кстати: Дебютный матч "Миная" в УПЛ пройдет со зрителями

Как попасть на футбольный матч

Билеты на матчи продаются только онлайн, поэтому в кассах стадиона их приобрести нельзя. В билетах должны быть указаны личные данные зрителя, ведь вход на стадион разрешен только с удостоверением личности.

На входе в стадион проводится температурный скрининг каждого зрителя.

Дистанция между болельщиками на трибунах стадиона должна быть не меньше, чем 1,5 метра. За это отвечает организатор матча, как и за предотвращение скопления большого количества людей.

Организатор матча должен нанести разметку на входе стадиона для соблюдения социальной дистанции.

Зрителям, которые находятся в чаше стадиона, запрещено снимать маски и контактировать с другими людьми.

Фанатский сектор гостей может быть заполнен не более, чем 25%. Размер фанатского сектора должен быть не более 5% от вместимости стадиона.

Кто решает впускать ли зрителей

Все регионы Украины в зависимости от эпидемситуации разделены на зеленые, желтые, оранжевые и красные зоны. В любой из этих зон разрешены спортивные мероприятия, но с разными ограничениями:

зеленая зона – на 5 м. кв. не более одного человека, расстояние между людьми минимум 1.5 м (если размещение стоячее)

желтая зона – разрешены матчи только профессиональных команд с требованиями зеленой зоны по размещению зрителей;

оранжевая и красная зоны – матчи с участием не более 220 человек (как и во время доигрывания прошлого сезона, когда зрителей не пускали), на 10 м. кв. не более одного человека.

Что интересно, клубы не обязаны впускать на матчи болельщиков, даже если позволяет эпидемическая ситуация.

Организатор матча может провести его со зрителями "по согласованию с организатором соревнований". То есть, по согласованию УПЛ, ПФЛ или УАФ.